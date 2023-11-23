Нефтерынку предрекли шок из-за экстренного переноса встречи ОПЕК+

Экстренный перенос заседания стран ОПЕК+ с 26 на 30 ноября может создать шоковую ситуацию на глобальном биржевом нефтяном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за этого решения интерес трейдеров и инвесторов к январским опционным контрактам на поставки сырья может резко снизиться. При таком раскладе биржевые цены на эталонную североморскую марку Brent будут расти, предупрудили эксперты.

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«Четыре из пяти наиболее активных фьючерсов на нефть марки Brent в среду (22 ноября — прим. «Ленты.ру») были февральскими контрактами», — говорится в материале.

Опцион представляет собой контракт между двумя сторонами, в котором одна сторона дает право другой купить или продать оговоренное в соглашении количество нефти по конкретной цене в определенный момент времени. Такие контакты являются одними из самых популярных способов для нефтетрейдеров застраховаться от угрозы неожиданных колебаний цен и представляют собой менее рискованную альтернативу фьючерсным контрактам. Высокая востребованность опционов объясняется более низкими ценами на поставки сырья.

Перенос встречи ОПЕК+ может поставить под угрозу реализацию около 646 миллионов баррелей нефти — сроки по таким опционам истекают 27 ноября. Кроме того, под угрозой простоя могут оказаться почти 11 тысяч январских опционов на поставки дизельного топлива в США и несколько сотен соглашений на доставку бензина. Из-за смещения даты заседания картеля на более поздний срок покупатели будут стремиться заключать февральские опционы с учетом обновленной стратегии ОПЕК+ по добыче и экспорту сырья. Трейдерам, в свою очередь, станет сложнее использовать январские соглашения для получения дополнительной прибыли, пришли к выводу аналитики.