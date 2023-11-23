Безвозмездные сборы в российский бюджет выросли в десять раз

По итогам третьего квартала безвозмездные сборы в российский бюджет превысили запланированный уровень в 11,7 раза — 406,8 миллиарда рублей против 34,8 миллиарда, а прошлогодний результат — в шесть раз. Об этом со ссылкой на доклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев этого года пишут «Известия».

Рост сборов более чем в десять раз в первую очередь объясняется масштабными возвратами прошлогодних субсидий от организаций. Один только фонд «Круг добра», созданный в 2021 году и занимающийся поддержкой детей с тяжелыми заболеваниями, перевел 109 миллиардов рублей (организация существует за счет средств, поступающих от увеличения налогов для граждан с доходами от пяти миллионов рублей). Всего за счет таких возвратов бюджет получил 158 миллиардов рублей.

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Другой важной статьей стали взносы уходящего иностранного бизнеса, заплатившего 65,8 миллиарда рублей. В законе о бюджете на 2023 год такие взносы не учитывались, так как должны были носить добровольный характер, но с тех пор их де-факто сделали обязательными, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Еще 48,8 миллиарда рублей вернули Социальный фонд и ФОМС. В этом случае речь идет о средствах, выделенных на выплаты медицинским работникам за их деятельность в период пандемии коронавируса. В Минфине подтвердили, что большая часть доходов, не учтенных в законе о федеральном бюджете на текущий год, поступило в результате возврата ранее предоставленных средств.

При этом в сентябре ведомство изменило прогноз по безвозмездным сборам. В 2023 году оно ожидает поступлений на сумму 427 миллиардов рублей, а в 2024-м — 811,8 миллиарда, в основном за счет Соцфонда и ФОМС (772,2 миллиарда рублей). Эксперты считают, что таким образом правительство пытается бороться с дефицитом бюджета.