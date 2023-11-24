Минстрой увеличил нормативную цену метра жилья в 2024 году

В Российской Федерации самая большая пенсия — 40 тысяч рублей — на Чукотке, а самые маленькие выплаты — в 17 тысяч рублей — получают жители Кабардино-Балкарии. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда.

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— Самые большие выплаты по старости неработающим россиянам назначаются жителям Чукотки — 40 тысяч рублей, а самые низкие — пенсионерам в Кабардино-Балкарии в размере 17 тысяч рублей. Разница составляет около 23 тысяч рублей, — говорится в статье «Известий».

Отмечается, что средняя сумма пенсий по всей стране составляет 21 800 рублей.

В пятерку регионов с самыми высокими пенсиями помимо Чукотки попали Ненецкий автономный округ (34,8 тысячи рублей), Магаданская область (34 тысяч рублей), Камчатка (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей).

Антирейтинг вместе с КБР возглавили республика Дагестан (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (18,6 тысячи рублей), Калмыкия (18,6 тысячи рублей) и Крым (18,7 тысячи рублей).