Минстрой увеличил нормативную цену метра жилья в 2024 году

Названы самые большие и маленькие пенсии в РФ
В Российской Федерации самая большая пенсия — 40 тысяч рублей — на Чукотке, а самые маленькие выплаты — в 17 тысяч рублей — получают жители Кабардино-Балкарии. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда.
— Самые большие выплаты по старости неработающим россиянам назначаются жителям Чукотки — 40 тысяч рублей, а самые низкие — пенсионерам в Кабардино-Балкарии в размере 17 тысяч рублей. Разница составляет около 23 тысяч рублей, — говорится в статье «Известий».
Отмечается, что средняя сумма пенсий по всей стране составляет 21 800 рублей.
В пятерку регионов с самыми высокими пенсиями помимо Чукотки попали Ненецкий автономный округ (34,8 тысячи рублей), Магаданская область (34 тысяч рублей), Камчатка (33,6 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тысячи рублей).
Антирейтинг вместе с КБР возглавили республика Дагестан (17,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (18,6 тысячи рублей), Калмыкия (18,6 тысячи рублей) и Крым (18,7 тысячи рублей).
22 ноября в рамках заседания сенаторы Совета Федерации РФ одобрили закон об увеличении на 7,5 процента пенсий неработающим пенсионерам со следующего года. Таким образом, размер пенсионного коэффициента в 2024 году будет равен 133 рублям 5 копейкам.