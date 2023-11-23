Россия введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минэкономразвития и Минсельхоза об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых - ячменя, пшеницы, кукурузы, ржи в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, в объеме 24 млн тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Предполагается, что квоту введут на период с 15 февраля по 30 июня будущего года.

Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза о временном запрете на вывоз из России твёрдой пшеницы на период - с 1 декабря этого года по 31 мая будущего года. Отмечается, что такая мера нужна для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания потребительских цен на внутреннем рынке.