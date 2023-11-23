Счётная палата: доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет

Согласно аналитической записке Счётной палаты о ходе исполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам трёх кварталов 2023 года упала до минимума за 16 лет.

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ стала минимальной за 16 лет
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Об этом пишет РБК.

Отмечается, что она составила чуть более 28% всех поступлений.

По данным издания, в абсолютном выражении доходы снизились в полтора раза — до 5,58 трлн руб.

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Среди причин указываются снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации.

Ранее правительство отменило временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива.

Также вице-премьер России Александр Новак заявил, что в настоящий момент цены на нефть находятся на хорошем уровне, нефтяной рынок сбалансирован.

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