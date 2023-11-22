В России замедлилась инфляция

Специалисты Росстата выяснили, что недельная инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что неделей ранее недельная инфляция составляла 0,23%.

В общей сложности, отметили в Росстате, инфляция составила с начала ноября 0,8%, а с начала года — 6,31%.

В период с 14 по 20 ноября сильнее всего выросли (и даже ускорили рост) цены на яйца — на 4,5% после 3,4% на прошлой отчетной неделе, уточнили в ведомстве.

Цены на сосиски и сардельки выросли на 0,5%; на сливочное масло и хлеб — на 0,4%; рыба, молоко, макаронные изделия и рис подорожали на 0,3%.