FT: Американскому доллару угрожает поглощение криптоюанем
Настоящую угрозу доллару США представляет отнюдь не новая валюта стран БРИКС, о возможности создания которой год назад заявил президент РФ Владимир Путин, а цифровые долларовые стейблкоины и другие токенизированные криптовалюты, пишет Financial Times. По данным издания, криптодоллары не обрушат мировую финансовую систему, но могут существенно изменить «уютную систему расчетов», основанную на долларах США.
Тема, связанная с противостоянием гегемонии американского доллара, используемого Америкой, по выражению Bloomberg, в качестве «оружия» для продвижения приоритетов своей внешней политики, получила новое развитие после введения санкций против России в ответ на ее действия в Украине. США заморозили сотни миллиардов долларов из иностранных резервов Москвы и практически вытеснили страну из мировой банковской системы, что для большей части стран мира стало «суровым напоминанием об их собственной зависимости от доллара».
Как отмечает FT, в течение последних пятнадцати лет страны БРИКС принимали господство доллара «близко к сердцу», ища альтернативу, чтобы избежать тяжелой руки «дяди Сэма», а также избавиться от слежки за своими финансовыми операциями.
«Но БРИКС не нужно изобретать новую валюту или систему переводов. Лучшие «новые» деньги уже здесь: цифровые долларовые стейблкоины и другие токенизированные криптовалюты. В отличие от «старого» доллара, который легко регулируется, отслеживается и привязан к Вашингтону, оффшорные системы криптовалютных переводов работают вне существующей сети регулирования», — пишут авторы материала ( среди которых – бывший старший портфельный менеджер компании Elliott Management Джей Ньюман и бывший управляющий директор Morgan Stanley Principal Strategies Ричард Карти — Frank Media).
«Подумайте вот о чем: если бы Россия хранила криптовалютные токены на жестком диске вместо того, чтобы держать активы в центральных банках G7, то планы по замораживанию $600 млрд ее резервов просто бы провалились. То же самое касается счетов сотен российских олигархов и еще 12 тысяч физических и юридических лиц, находящихся в настоящее время под американскими санкциями», — говорится в статье.
Стремительное распространение «крипты» может нести серьезные риски для мировой финансовой системы, среди которых FT выделяет следующие:
- Долларовые криптовалюты не являются валютами по своей сути, это компоненты альтернативной системы денежных переводов, подобной Western Union, Fedwire или SWIFT. Они являются рискованными «активами», поскольку не имеют базового обеспечения: по сути, это необеспеченные обязательства эмитента токена;
- Масштабный прием криптовалютных токенов мог бы стать надежным расчетным механизмом для законной экономической деятельности, однако в действительности они являются инструментом «теневых» транзакций и позволяют вести бизнес преступникам в обход надзорных ведомств США — ФРС, CFTC, SEC, IRS и банков (в июне Reuters сообщало , что «хакеры, мошенники и наркоторговцы», включая группы, находящиеся под санкциями США, за последние пять лет перевели через биржу не менее $2,3 млрд);
- Отдельную угрозу создают гонконгские криптовалютные компании и биржи, имеющие прямые связи с Коммунистической партией Китая (КПК), которая уже давно «стремится свергнуть доллар США», а также долларовые клиринговые и расчетные системы;
- Вполне естественно, что КПК будет способствовать институционализации Гонконга как центра цифровых активов — вплоть до того, что предложит западным банкам, таким как HSBC и Standard Chartered, принять в качестве клиентов гонконгские криптобиржи, создав тем самым для криптобирж критически важный канал связи с традиционной банковской системой;
- Для США и западных институтов в целом существует огромный риск, связанный с тем, что КПК удастся создать Гонконг в качестве центра глобальной торговли и клиринга криптовалют. Гонконгские цифровые инструменты и биржи будут непрозрачны для внешнего мира, а информация о них будет предоставляться исключительно китайским властям: все остальные не смогут их отслеживать, а тем более облагать налогами или контролировать с помощью внутренних санкций;
- В долгосрочной перспективе долларовые стейблкоины и экстерриториальные системы обмена и перевода могут быть использованы для ослабления доминирования доллара в мировой торговле и финансах, что приведет к увеличению стоимости финансирования «огромного госдолга Америки», а также дефицита бюджета платежного баланса страны.
Впрочем, пока что реальной опасности американскому доллару криптовалюта не представляет. По данным FT, текущая стоимость токенов в гонконгских долларах США составляет всего $4 млрд, что «ничтожно мало» с точки зрения рынков капитала.
«Однако эта сумма может быстро вырасти, если в оборот перейдет даже скромная часть триллиона долларов, находящихся в обращении по всему миру, и часть китайского запаса казначейских облигаций США на сумму $800 млрд», — предупреждает FT.
По мнению авторов материала, правительству США следует «предупредить надвигающуюся бурю» и задуматься о создании собственной криптобиржи или выпуске своего криптотокена, а также ужесточить законодательство в области борьбы с рэкетом и коррупционными организациями.