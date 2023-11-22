«Вбить клин в ОПЕК+». Эксперт объяснил публикации о сокращении морского экспорта нефти РФ
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о снижении объемов экспорта российской нефти по морю до минимальных за три месяца значений и объяснил, какую цель могут преследовать авторы подобных публикаций.
Ранее Bloomberg со ссылкой на сервисы по отслеживанию танкеров передавал, что во второй половине ноября поставки нефти из российских портов сократились до минимума за последние три месяца. В частности, 19 ноября было отправлено 2,7 миллиона баррелей сырья, меньший результат в этом году был зафиксирован только 20 августа и 6 июня.
Данные агентства не совсем релевантны. Bloomberg по сути дает статистику по недельным отгрузкам нефти в портах. То есть там отслеживают только морскую отгрузку, но при этом делают выводы о суммарном экспорте. Однако у нас еще же есть и экспорт по нефтепроводам. Например, по ним отгрузили больше нефти в Чехию, Венгрию и Словакию, соответственно, меньше нефти отгрузили танкерами. Кроме того, не так давно ослабли ограничения на экспорт дизеля. Некоторое время назад дизельное топливо разрешили экспортировать в морские порты по трубопроводам при выполнении ряда условий. Определенная часть нефти ушла на то, чтобы увеличить загрузку НПЗ и в дальнейшем экспортировать дизельное топливо. Но подобные вещи Bloomberg не учитывает. Оперировать недельными данными тоже не совсем корректно, потому что если, например, в порту начинается шторм, то нефть качается туда, но остается в системе хранения и не отгружается на танкеры. Тогда могут быть получены данные, что экспорт снизился. Но когда шторм заканчивается - нефть снова начинают грузить, и у Bloomberg получится, что экспорт у нас снова вырос. Однако если посмотреть на данные за месяц или квартал, то получится, что объемы остаются примерно на одном и том же уровне.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Эксперт допустил, что публикации о снижении российского нефтяного экспорта, которые периодически появляются у Bloomberg или Reuters, призваны "вбить клин в ОПЕК+".
"С их помощью пытаются стравить участников данного соглашения. Думаю, сейчас происходит именно это. Вскоре состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, причем очное, и в преддверии этой встречи публикуются такие данные. Мол, смотрите, Россия сократила экспорт. Здесь намекают на то, что, мол, до этого сокращения Россия нарушала взятые на себя обязательства и экспортировала больше, а перед встречей решила привести показатели по объему экспорта к норме. То есть все пытаются выставить так, что Россия якобы кого-то обманывает. Подобные публикации возникали и раньше, и я бы их рассматривал как элемент информационной борьбы", — сказал Юшков.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ранее оценили вероятность допсокращения добычи нефти ОПЕК+.