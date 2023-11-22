«Вбить клин в ОПЕК+». Эксперт объяснил публикации о сокращении морского экспорта нефти РФ

Данные агентства не совсем релевантны. Bloomberg по сути дает статистику по недельным отгрузкам нефти в портах. То есть там отслеживают только морскую отгрузку, но при этом делают выводы о суммарном экспорте. Однако у нас еще же есть и экспорт по нефтепроводам. Например, по ним отгрузили больше нефти в Чехию, Венгрию и Словакию, соответственно, меньше нефти отгрузили танкерами. Кроме того, не так давно ослабли ограничения на экспорт дизеля. Некоторое время назад дизельное топливо разрешили экспортировать в морские порты по трубопроводам при выполнении ряда условий. Определенная часть нефти ушла на то, чтобы увеличить загрузку НПЗ и в дальнейшем экспортировать дизельное топливо. Но подобные вещи Bloomberg не учитывает. Оперировать недельными данными тоже не совсем корректно, потому что если, например, в порту начинается шторм, то нефть качается туда, но остается в системе хранения и не отгружается на танкеры. Тогда могут быть получены данные, что экспорт снизился. Но когда шторм заканчивается - нефть снова начинают грузить, и у Bloomberg получится, что экспорт у нас снова вырос. Однако если посмотреть на данные за месяц или квартал, то получится, что объемы остаются примерно на одном и том же уровне.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ