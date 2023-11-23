Центробанк вернет механизм безотзывных кредитных линий

Центробанк устанавливает порядок выхода из послабления по нормативу краткосрочной ликвидности и предоставляет безотзывные кредитные линии. Об этом 23 ноября сообщается на сайте регулятора.

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Указывается, что в 2022 — 2023 годах ЦБ предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (норматив Н26 (Н27), НКЛ), а именно снижение норматива ниже 100 процентов из-за влияния санкций и системного стресса. С 1 марта следующего года СЗКО должны будут снова соблюдать нормативы на уровне 100 процентов.

В ЦБ пояснили, что мера утратила актуального из-за наблюдающейся стабилизации рынка и устойчивой тенденции к росту средств на счетах граждан и компаний.

Чтобы облегчить банкам выход из послаблений по НКЛ, Центробанк возвращает механизм безотзывных кредитных линий. Уточняется, что ЦБ расторгнет с системно значимыми кредитными организациями ранее заключенные договоры об открытии безотзывных кредитных линий и заранее сообщит о возможности заключения новых договоров об их открытии.