Европе предрекли скачок цен на газ уже этой зимой

Увеличение спроса в зимний период может повлечь за собой скачок цен на газ в Европе. Об этом сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на Oil Price.

© Unsplash

Отмечается, что настораживают и сбои в цепочках поставок.

Сейчас европейские хранилища газа полностью заполнены за счет

стабильного притока СПГ из США. При этом автор публикации делает акцент на том, что сезон пикового потребления уже наступил. Сообщается, что рост спроса ожидается также в Азии из-за конкуренции.

Как утверждается, несмотря на обильные поставки СПГ во всем мире, цены могут вырасти существенно.

В статье также говорится, что риск роста цен остается в связи с проблемами с доставкой и сбоями на Ближнем Востоке.

В публикации подчеркивается, что движение через Панамский канал ограничено, а через Суэцкий оно считается более рискованным из-за войны между Израилем и ХАМАС.