В 2024 году могут принять новые решения по СВО и экономике

Аналитики спрогнозировали новые решения по СВО и экономике после выборов–2024
После президентских выборов в 2024 году в России могут принять новые стратегические решения, которые коснутся специальной военной операции и сферы экономики, говорится в докладе, опубликованном холдингом «Минченко консалтинг».
«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», – говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», содержание которого передает РИА «Новости».
На региональную политику в преддверии выборов, по оценке аналитиков, повлияют рост цен и колебания курса рубля, а также психологические факторы. Кроме того, эксперты считают важными факторами усиление «внутрирегиональной вертикали» (речь идет о законопроекте, позволяющем губернаторам отправлять мэров в отставку).
Выставку на ВДНХ аналитики расценивают как возможность для пиара регионального позиционирования.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выражал уверенность, что действующий российский лидер Владимир Путин переизберется на новый срок, если примет решение баллотироваться.