Goldman Sachs назвал вероятным допсокращение добычи нефти ОПЕК+

Шанс того, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, к такому выводу пришли аналитики инвестбанка Goldman Sachs. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По мнению экспертов Goldman, дополнительные ограничения могут последовать, чтобы подстраховаться на случай ослабления спроса на нефть в начале 2024 года. Однако речь пойдет о небольшом снижении и на короткий срок, считают в банке.

В частности, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Ирак и Кувейт могут сократить добычу в сумме на 0,5-1 млн баррелей в сутки в январе-марте 2023 года. В то же время базовый сценарий Goldman Sachs предполагает сохранение текущих параметров и продление добровольных ограничений РФ и Саудовской Аравии до конца первого квартала 2024 года.