Названы сроки начала поставок СПГ из Нигерии в Германию

Нигерийская газовая компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG заключили сделку на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на полях германско-нигерийского бизнес-форума в Берлине. На подписании присутствовали президент Нигерии Бола Тинубу и канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Vanguard со ссылкой на заявление пресс-секретаря нигерийского лидера.

"Первые поставки газа из Нигерии в Германию начнутся в 2026 году", - цитирует издание специального советника президента Нигерии по СМИ Аджури Нгелале.

Согласно договоренности, Нигерия будет ежегодно поставлять в Германию 850 тыс. тонн СПГ с планируемым увеличением экспорта до 1,2 млн тонн в год, отмечает Vanguard.

Одновременно с газовым контрактом Германия и Нигерия подписали соглашение о финансировании на сумму $500 млн проектов по возобновляемой энергетике в западноафриканской стране, сообщает издание.