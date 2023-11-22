Экономист: США остались гегемоном только в своем воображении

Американский экономист, бывший спецсоветник нескольких генсеков ООН Джеффри Сакс заявил, что гегемонии США больше нет «в широком политическом или экономическом смысле». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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Сакс отметил, что в современном мире с растущим влиянием России, Китая и Индии США перестали быть «единственной могущественной страной».

«США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса», — подчеркнул экономист.

Сакс добавил, что доллар пока остается основной мировой валютой, но его положение будет меняться из-за цифровизации и решений США использовать санкции и свою валюту «в качестве оружия».

Ранее Сакс заявил, что украинский кризис должен закончиться отказом НАТО от включения Украины в своей состав, за которым последовали бы прекращение боевых действий и «прагматичные договоренности по Крыму и Донбассу».