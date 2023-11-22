В Госдуме нашли виновников роста цен в России

Цены на продукты, товары и услуги в России в октябре начали расти быстрее в годовом выражении в связи с ранее произошедшим ослаблением курса рубля, а также с повышенным потребительским спросом, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, влияние на повышение цен оказал рост доходов граждан, который рынок не сумел «переварить».

«Главный фактор — опережающий рост доходов по сравнению с выпуском товаров народного потребления, который не успевает удовлетворить спрос», — пояснил депутат.

По его словам, на возросший потребительский спрос повлияли и традиционные предновогодние настроения, когда россияне стремятся заранее закупить подарки и продукты к новогоднему столу, не дожидаясь повышения цен накануне праздников. По России в целом годовая инфляция увеличилась до 6,69%, сообщает издание.