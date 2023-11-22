Новый президент Аргентины припугнул сограждан гиперинфляцией

В ближайшие несколько месяцев в Аргентине будет высокая инфляция, заявил новый президент страны Хавьер Милей. По его словам, которые приводит телеканал LN+, существует риск гиперинфляции, но его можно избежать.

«Цены искусственно занижены, и рано или поздно это дает о себе знать. <...> Мы будем жить с высокой инфляцией в течение нескольких месяцев. <...> Аргентина имеет явный риск гиперинфляции. Этого можно избежать, но это часовой механизм, поэтому нужно решать вопрос очень осторожно», — сказал глава государства.

Он пояснил, что гиперинфляция отбросит за черту бедности 95% населения Аргентины. По словам Милея, предотвратить ее без корректировки бюджета невозможно. Он добавил, что не следует ожидать мгновенных результатов такой корректировки, но власти сделают все возможное, чтобы избежать «худшего кризиса в истории Аргентины».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для Аргентины после избрания президентом Милея наступают сложные времена. По его словам, если новый лидер страны хотя бы частично будет реализовывать свои предвыборные обещания, то и без того тяжелая экономическая ситуация может еще ухудшиться в дальнейшем. Депутат выразил надежду, что круг людей из министерств заставит президента проводить более логичную политику, чем та, что следует из его заявлений.