Посол Джамали: Россия и Пакистан обсуждают долгосрочный нефтяной контракт
Пакистанский посол в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал, что Россия и Пакистан в настоящий момент обсуждают долгосрочный контракт на поставку нефти.
Об этом Джамали сказал в интервью РИА Новости.
«В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний», — поделился он.
Посол уточнил, что стороны в настоящий момент обсуждают технические детали сделки, включая вопрос оплаты и объёмы поставок.
В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов отмечал, что у Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу.