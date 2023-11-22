Вкладчиков предупредили, когда банк имеет право не отдавать деньги

Существуют основания, когда банк может отказать в выдаче денег с вклада, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Петра Гусятникова.

По его словам, прежде всего речь идет об аресте счета. Судебные приставы имеют право налагать арест на любые банковские счета, это касается и банковских депозитов. Деньги могут не отдать до тех пор, пока не решится вопрос с Федеральной службой судебных приставов. От кредитного учреждения в этом случае ничего не зависит. Банк исполняет решение суда, а если откажется, то нарушит закон.

Еще одно основание, это попытка снять средства по недействительному паспорту. Гусятников напомнил, что россиянам необходимо менять этот документ по достижении 20 и 45 лет. В противном случае он будет считаться недействительным. Однако как только гражданин получает новый паспорт, банк обязан выдать ему деньги.

Еще одно основание для отказа — подозрения в отмывании денег. По закону, финансовая организация может не выдать клиенту деньги с вклада до тех пор, пока он не подтвердит законность их получения. Проверка касается суммы, превышающей 600 тысяч рублей. По словам эксперта, подтвердить доходы можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, другие документы, подтверждающие, что средства получены законным путем.

Также финансовые организации вправе не отдать деньги, если вклад открыт на имя несовершеннолетнего ребенка и нет разрешения органов опеки на выдачу средств с этого депозита.