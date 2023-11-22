Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Общий объем межбюджетных трансфертов регионам в 2024 году увеличен на 101 млрд рублей, что позволит им обеспечить решение в первую очередь социальных задач. Это предполагает закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, который Совет Федерации одобрил 22 ноября на пленарном заседании.

Доходы бюджета страны в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей, расходы запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей — в 2025 году, 35,6 трлн рублей — в 2026-м.

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Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

«Благодаря оперативной совместной работе с правительством получился качественный, сбалансированный документ, нацеленный на решение ключевых задач в социальной сфере обороноспособности страны, а также по технологическому и инфраструктурному развитию», — сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и финансовым рынкам АнатАнатолий Артамонов.

При рассмотрении бюджета во втором чтении было перераспределено порядка 10 процентов от общей суммы расходов открытой части, сказал Артамонов.

«Дополнительно выделяются средства на социальную сферу, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержку образования и науки», — указал он.

Важно, что существенная часть предложений была поддержана, добавил сенатор.

«В федеральном бюджете предусмотрено финансирование строительства объектов отдыха и оздоровления детей, завершение строительства трех школ в республике Тыва, реконструкция Владимирского театра, капитального ремонта дома культуры в селе Айкино в Коми и другие важные вопросы», — сказал Артамонов.

Во втором чтении был принят комплекс поправок, предусматривающий дополнительные средства по многим ключевым направлениям. Большой объем средств предусмотрен на поддержку и развитие экономики. Так, на развитие транспортной системы предусмотрено дополнительно почти 83 млрд рублей, на развитие региональных аэропортов добавлено 18,3 млрд. На комплексное развитие сельских территорий добавлено 26 млрд рулей, на вовлечение в оборот земель сельхозназначения 13,7 млрд, а на субсидии производителям сельхозтехники — по 6 млрд ежегодно.

Приоритетными остаются расходы на социальную сферу. На строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения добавлено 47,4 млрд, на лекарственное обеспечение в сфере борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 2 млрд рублей ежегодно. На создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами 3,3 млрд в 2024 году.

На развитие техникумов и расширение проекта «Профессионалитет» предусмотрено ежегодно дополнительно по 3 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов регионам в 2024 году был увеличен на 101 млрд рублей. Эти средства станут хорошим подспорьем для них при решении важных, в первую очередь социальных задач.

В федеральном бюджете распределено 98,6 млрд общего объема трансфертов, что дает регионам ясность при принятии и исполнении своих бюджетов и позволяет им оптимизировать бюджетное планирование.