Помощник Путина рассказал о будущем курса рубля

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль еще может укрепиться, но ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит. Его слова приводит «Московский комсомолец».

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Кроме того, помощник Владимира Путина считает, что коррекция курса рубля произошла из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой. Кроме того, отрицательно на курс влияет и снижение цен на нефть.