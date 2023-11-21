Названа позиция России по сокращению добычи нефти ОПЕК+
Россия довольна сложившейся ситуацией на рынке нефти и не желает ничего менять. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
В Вене в воскресенье, 26 ноября, пройдет встреча стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика организации по регулированию нефтяного рынка. В частности, будут подняты вопросы о дальнейшем сокращении добычи.
Источник отметил, что в настоящее время Россия получает высокие доходы от продажи энергоносителей, цены на нефть поднялись выше прогнозов, дефицит бюджета постепенно сокращается.
Собеседник агентства пояснил, что на фоне текущей ситуации Москва не желает что-либо менять, брать на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи.
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