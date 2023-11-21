Названа позиция России по сокращению добычи нефти ОПЕК+

Россия довольна сложившейся ситуацией на рынке нефти и не желает ничего менять. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В Вене в воскресенье, 26 ноября, пройдет встреча стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться дальнейшая политика организации по регулированию нефтяного рынка. В частности, будут подняты вопросы о дальнейшем сокращении добычи.

Источник отметил, что в настоящее время Россия получает высокие доходы от продажи энергоносителей, цены на нефть поднялись выше прогнозов, дефицит бюджета постепенно сокращается.