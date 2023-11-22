Россия может в ближайшее время снять запрет на экспорт дизтоплива

"В случае каких-то отклонений оперативно реагируем, решаем эти вопросы", - сказал Новак.



"Таким образом, на сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. Хочу еще раз подчеркнуть, что на АЗС вертикально-интегрированных компаний, несмотря на повышение цен на бирже, все равно держали цены на уровне не выше инфляции, работая по сути дела на АЗС в убыток, на независимых заправках мы наблюдали рост примерно на четыре-пять рублей в среднем по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены на АЗС", - добавил вице-премьер.