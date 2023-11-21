Швейцария закупилась золотом из России в условиях санкций

Отмечается, что партии драгметалла поступили через Великобританию и Молдову. Как отмечается в заявлении, импорт соответствовал действовавшим на момент ввоза условиям. Швейцария приняла европейское эмбарго, запретившее поставки российского золота с 4 августа 2022 года. Газета.Ru

Россия находится на втором месте по объемам добычи золота в мире и ранее была крупнейшим поставщиком драгоценных металлов на рынок Великобритании. В Швейцарии подчеркнули, что эмбарго, к которому государство присоединилось с 4 августа 2022 года, указанные закупки не нарушили. Lenta.ru