США незаконно вывезли из Сирии автоцистерны с нефтью
Военные США незаконно вывезли из Сирии 50 автоцистерн с нефтью. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, колонна выехала из провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии утром 21 ноября, а потом пересекла незаконно действующий пограничный переход «Эль-Махмудия». Оттуда она направилась на базы США в Ираке.
Напомним, что ВС США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, которые богаты месторождениями нефти и газа. Согласно информации МИД Сирии, с 2011 года Соединенные Штаты нанесли сектору нефти и минеральных ресурсов страны ущерб на сумму в 115 миллиардов долларов.
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