Власти Швейцарии официально подтвердили поставки золота из РФ

Швейцария в октябре импортировала более 14 тонн золота российского происхождения на сумму $874 млн. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Издание отмечает, что партии драгметалла поступили через Великобританию и Молдову. Как отмечается в заявлении, импорт соответствовал действовавшим на момент ввоза условиям. Швейцария приняла европейское эмбарго, запретившее поставки российского золота с 4 августа 2022 года.

Однако власти разъяснили, что ограничения не распространяются на металл, вывезенный из РФ и переработанный российскими предприятиями до 7 марта 2022 года. Это позволяет продолжать импорт через третьи страны.

Швейцарская таможня сообщила, что экспорт в РФ в октябре составил $228 млн, в основном химико-фармацевтической продукции.