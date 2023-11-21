Молдавия хранит большую часть своего газа на Украине

«Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное — на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине», — рассказал он.