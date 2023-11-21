Эксперт предположил, когда снимут запрет на экспорт дизеля

Снять эмбарго на железнодорожные поставки дизельного топлива из России за рубеж целесообразно зимой. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает агентство «Прайм».

В частности, по его словам, к этому можно прибегнуть после Нового года. На внутреннем рынке в такой период спрос невелик и не ведется сельхозработ.

Темпы роста розничных цен не должны превышать инфляцию, подчеркнул собеседник.

Он обратил внимание на то, что основной объем дизтоплива всегда экспортировался с помощью доставки в порт по нефтепродуктопроводам. Специалист отметил, что данный запрет уже сняли.

«По железной дороге меньше объема экспортируется. Но окончательно отменить запрет на экспорт по железной дороге, я думаю, государство может после Нового года. Есть такой индикатор — попытка розничные цены топлива загнать обратно в уровень инфляции», — указал Юшков.

Он заявил, что весной не следует снимать запрет на экспорт дизтоплива. Специалист пояснил, что в данный период фиксируется рост спроса.