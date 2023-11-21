Путин назвал долю рубля в расчётах между Россией и Таджикистаном

Путин: доля рубля в расчётах между Россией и Таджикистаном достигла 83%
Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что доля рубля в коммерческих сделках между двумя странами достигла 83% по итогам первых шести месяцев текущего года.
«Всё большее место во взаимных расчётах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%», — сказал российский лидер.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что объём взаиморасчётов в нацвалютах между Россией и КНР составляет 95%.