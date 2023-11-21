«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — заключил Силуанов в ходе выступления на VIII международном форуме Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».