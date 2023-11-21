В Молдавии объявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из РФ

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов эфире радио Moldova заявил о наличии технических возможностей осуществлять поставки газа в Приднестровье не из России, передает агентство «Прайм».

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Вместе с тем, по его словам, за альтернативные источники придется отдать больше средств.

В стране уже сообщали о планах устранить зависимость от российского газа и прибегнуть к потреблению энергии из альтернативных источников. Власти ищут новые пути поставки газа из-за угроз украинской стороны прекратить транзит газа через свою территорию.

По словам министра, Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную стоимость.

Парликова указал на действие в Молдавии чрезвычайного положения в связи с энергетическим кризисом и нехваткой газа.

С прошлогодней зимы предприятие «Молдовагаз» запасается газом от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома».