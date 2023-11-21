Экономист высказался о перспективах курса рубля
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении курса доллара на Мосбирже ниже 88 рублей и рассказал о факторах, способствующих укреплению российской валюты.
Фактор один - это тот самый механизм по продаже валютной выручки. Плюс был введен контроль продажи определенного процента выручки экспортерами. Валюты на рынке становится больше. За счет этого курс доллара и падает.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Потенциально на курсе российской валюты может сказаться еще один фактор - это рост цен на нефть, добавил специалист.
"Но пока цены на нефть не растут. Более того, есть вероятность, что они и не будут расти, что произойдет очередная рецессия, которая приведет к падению цен на нефть. Отсюда вероятность ослабления показателей российского экспорта", — подчеркнул экономист.
Зубец вместе с тем поделился ожиданиями касательно динамики курса в обозримой перспективе.
"Пока действуют эти меры, пока есть обязательная продажа валютной выручки, курс будет держаться в коридоре 85 - 95 рублей за доллар. Когда эти меры отменят, что должно произойти весной следующего года, то курс, соответственно, снова начнет расти и вернется в интервал 95 - 105 рублей за доллар", — сказал он.
Экономист также ответил на вопрос о целесообразности покупки долларов по текущему курсу.
"Доллар не надо рассматривать как инвестицию, поскольку нет серьезных оснований, чтобы в дальнейшем произошла резкая девальвация рубля, которая приведет к возвратности этих инвестиций. Спред [разница между стоимостью покупки и продажи валюты] большой. Соответственно, чтобы его покрыть, необходимо, чтобы динамика была выровненной. А выровненной динамики курса рубля по отношению к доллару в ближайшее время я не ожидаю", — заключил собеседник.
Утром 21 ноября курс доллара на Московской бирже впервые с 30 июня 2023 года опустился ниже отметки в 88 рублей.