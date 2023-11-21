В России обеспокоились ростом цен на презервативы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Федеральную антимонопольную службу провести мониторинг изменения цен на презервативы и определить причину их резкого подорожания, сообщает РИА Новости.

Он не исключил возможный картельный сговор на этом рынке. В настоящее время стандартная упаковка из трех презервативов в розничной продаже превышает 300 рублей. Депутат указал, что неиспользование средств контрацепции — серьезная проблема, которая может иметь далеко идущие последствия для здоровья и благополучия россиян.

Как отметил парламентарий со ссылкой на экспертов и социологов, в стране в 2023 году резко выросла инфекционная заболеваемость — ВИЧ, туберкулезом и сифилисом.