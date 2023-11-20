Румыния заявит о правах на золотой запас в России

Национальный банк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. Об этом заявил глава регулятора Мугур Исэреску, передает ТАСС.

Румыния потребует вернуть вывезенное в Россию золото
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По его словам, многие за рубежом, даже на уровне европейских лидеров, не знают о проблеме румынского золота. Румынские историки также мало поднимают этот вопрос за пределами страны.

«Наши проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне европейских руководителей, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью неизвестна», — отметил Исэреску.

СССР дважды частично возвращал ряд золотых изделий — в 1935 и 1956 годах.

Названы три основных покупателя российского золота

Чтобы исправить ситуацию, Нацбанк поддержит инициативу депутата Европарламента Эуджена Томака по информированию евродепутатов. Также регулятор планирует предоставить работы по теме золотого запаса на английском языке.

До этого в Крыму выразили опасения из-за судьбы скифского золота.

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