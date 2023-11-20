Нефть марки Brent подорожала до $82,2

Стоимость нефти марки Brent постепенно росла в течение всего дня. По состоянию на 17:00 мск ее цена составила $82,2, что на $1,58 выше по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14:35 мск январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,33 (1,65%) — до $81,94 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на бирже NYMEX на $1,3 (1,71%) — до $77,34 за баррель.