Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

В ходе торгов на криптовалютной бирже CoinGecko 20 ноября курс биткоина к аргентинскому песо приблизился к историческому максимуму. Самая популярная криптовалюта в мире на максимуме достигала отметки 13,23 миллиона песо (абсолютный рекорд составляет 13,37 миллиона песо), подскочив за день на 2,6 процента, свидетельствуют данные площадки.

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Курс резко вырос после появления новостей об избрании президентом страны «экономиста с бензопилой» Хавьера Милея, который является сторонником биткоина. После объявления результатов выборов криптовалюта поднялась в цене с 13 миллионов песо за монету до 13,2 миллиона.

Крайне правый политик Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, набрав 55,72 процента голосов. Милея отличает крайний популизм, он выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.