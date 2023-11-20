Стало известно о планах Аргентины перейти на доллар

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что хочет отказаться от песо и перейти на доллар в качестве официальной валюты страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что Милей является крайне правым политиком. Выборы президента прошли в стране 19 ноября, но новый глава вступит в должность только с 10 декабря. При этом известно, что Милей планирует упразднить центральный банк, провести долларизацию и масштабную приватизацию в стране.

Если Аргентина перейдет на доллар, то станет десятой страной, в которой американская валюта используется на официальном уровне, и первым за 14 лет государством, сделавшим это. Кроме того она будет крупнейшей после США юрисдикцией, использующей доллар в качестве внутренней валюты. По результатам 2022 года ее ВВП составило 633 миллиарда долларов, подчеркнули в «РИА Новости».