ОПЕК+ может снова снизить добычу из-за падения цен на нефть

Саудовская Аравия рассматривает возможность продления добровольного сокращения добычи нефти как минимум до весны 2024 года. Об этом сообщает Financial Times.

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Сейчас королевство добывает около 9 млн баррелей в сутки, хотя максимальные мощности составляют 12 млн баррелей. Добровольное ограничение на 1 млн баррелей действует с лета до конца 2022 года.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение добычи еще на 1 млн баррелей, утверждает источник FT. Этот вопрос может быть поднят на встрече 26 ноября.

Причина — падение цен на нефть и недовольство в арабских странах конфликтом Израиля и Палестины, отмечает издание. Источники FT подчеркивают, что решение по поводу продления ограничений на добычу или их увеличения пока не принято.