Возможные потери от санкций против «Арктик СПГ 2» оценили

Санкции США, введенные в начале ноября против «Арктик СПГ 2», могут лишить Россию трех-четырех процентов рынка сниженного природного газа, на которые претендует проект «Новатэка», заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Оценены возможные потери от санкций против «Арктик СПГ 2»
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Мощность попавшего под блокирующие санкции проекта запланирована на уровне 19,8 миллиона тонн в год, а отгрузки должны начаться уже в 2024 году. Стоимость «Арктик СПГ 2» по данным на июнь 2023 года оценивалась в 25 миллиардов долларов, «Коммерсантъ».

Теперь же США фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту, говорится в материале. Такое положение дел может ударить в том числе по союзной для американцев Японии, с учетом того, что треть электричества страны вырабатывается из природного газа, а локальная энергетическая компания Mitsui в консорциуме с национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC владеет десятью процентами акций «Арктик СПГ 2».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении страны «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он назвал такие цели критически важными.