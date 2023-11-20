В Кремле сравнили антироссийские санкции с бумерангом

В случае антироссийских санкций частично срабатывает эффект бумеранга, поскольку страдают сами европейцы, а Россия с санкциями успешно справилась. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле сравнили антироссийские санкции с бумерангом
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«Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что новый 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ будет включать жесткие меры для недопущения обхода ограничений России через третьи страны. Кроме того, он отметил, что в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов по торговле алмазами со странами Европы.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель также предложил ввести санкции против 120 физических лиц и организаций из России. Санкции могут коснуться военного, оборонного и ИТ-секторов, а также «лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду».