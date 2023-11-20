Требования к ремонту НПЗ в России смягчатся

Власти РФ готовятся к смягчению требований к ремонту для нефтеперерабатывающих предприятий. «Известиям» стало известно о том, что вопрос использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга прорабатывается Министерством энергетики и Министерством промышленности и торговли.

В Минэнерго отметили, что проект дополнения перечня приложений к постановлению правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах» новым приложением, вводящим временную меру, уже подготовили.

Как отмечается, она позволит решить вопрос использования неоригинальных запасных частей для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса.

По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, дефицит запчастей для НПЗ чреват авариями и затягивающимися ремонтами, а также осложняет сам процесс модернизации. Ситуация, вероятно, усугубит возникший летом топливный кризис на внутреннем рынке, указал он. Шаг властей позволит избежать кризиса в отрасли, считает собеседник.