Силуанов оценил дефицит федерального бюджета в 2024–2026 годах

Дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то ФНБ будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1% (ВВП)", – цитирует его ТАСС.

При этом Силуанов уточнил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.

Бюджет был составлен в непростых условиях с учетом приоритетов. Однако он обеспечит задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности по указу Владимира Путина, заключил глава Минфина.