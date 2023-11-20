В Госдуме предложили меры борьбы с кадровым голодом в России

Для развития экономики и промышленности в условиях сложившегося кадрового дефицита нужно повышать производительность труда, в том числе за счет автоматизации и роботизации производства, рассказал в разговоре с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, для предприятий, вкладывающих средства в этом направлении, можно предусмотреть налоговые и кредитные льготы.

«Поддержка работодателей — может быть, налоговая и кредитная — в том случае, если они направляют средства на повышение производительности труда, квалификации работников, автоматизацию, роботизацию», — пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, необходимо создавать условия, стимулирующие самих сотрудников эффективнее работать, проходить обучение, повышать свой уровень.

Как объяснил Исаев, дефицит кадров в России сложился в силу демографической ситуации: сегодня основу трудоспособного населения составляет малочисленное поколение, рожденное в 1990-х годах. По словам парламентария, такая ситуация на рынке труда — долговременная, и чтобы с ней справиться, необходимо рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов.

«Успешно работает программа мобильности трудовых ресурсов, облегчающая переезд специалистов в регионы, где есть дефицит кадров. <...> Переехавшим на Дальний Восток платят 1 млн рублей, в другие трудодефицитные регионы — 225 тысяч. Эту программу, безусловно, надо расширять», — подчеркнул парламентарий.

Также в качестве мер по сокращению кадрового дефицита он предложил стимулировать переезд в Россию русскоговорящих квалифицированных специалистов из-за рубежа и вернуться к практике индексации пенсий работающих пенсионеров.