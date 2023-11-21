В ФНС объяснили претензии ведомства к российским блогерам

Проблемы крупных российских блогеров с неуплатой налогов объясняются тем, что они «быстро выросли», но при этом не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса». Об этом РБК заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — сказал он.

Ранее адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова Никита Апаликов заявлял, что бизнес-тренер выплатил за 2022 год налоги на сумму 40 млн рублей.