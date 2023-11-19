Аналитик дал прогноз по курсу доллара и евро на следующей неделе

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал об ожидающихся изменениях в курсах доллара и евро на следующей неделе.

Специалист отметил, что основными факторами, поддерживающими рост российской валюты, являются на данный момент высокая ключевая ставка Банка России и недавно введённые меры, обязывающие продавать большое количество экспортной выручки.

«Мы ожидаем диапазон 85—88 рублей за доллар на следующей неделе, по евро — 90—96 рублей», — спрогнозировал аналитик.

Он также отметил, что за неделю стоимость нефти марки Brent «сократилась с $81,6 до $76,6 за баррель».

«Но даже корректировка цен на нефть не смогла остановить ослабление доллара», — подчеркнул аналитик.