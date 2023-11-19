Лондон и Дубай лишились российского золота

Гонконг стал крупнейшим хабом для торговли российским золотом, обогнав Дубай и Лондон. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала года город импортировал 68 тонн российского золота, что в 4 раза больше, чем за весь прошлый год. По данным источников, знакомых с ситуацией, сдвиг в сторону Гонконга был вызван санкциями США в отношении крупнейших российских золотодобывающих компаний, а также ужесточением регулирования в ОАЭ. Для сравнения в 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны.

До начала СВО на Украине почти все российское золото отправлялось в хранилища Лондона. Однако после введения санкций поставки в Великобританию прекратились. Когда российскому золоту закрыли доступ на лондонский рынок, основным бенефициаром стал Дубай – ключевой транзитный хаб для поставок золота на Ближний Восток и в Азию. ОАЭ сохраняли нейтральную позицию и не вводили ограничений на российское золото, несмотря на давление со стороны США и Великобритании.

Однако в последнее время объемы импорта российского золота в ОАЭ значительно сократились из-за ужесточения регулирования в стране. Кроме того, сыграли роль и майские санкции США в отношении крупнейших российских золотодобывающих компаний «Полюс» и Polymetal.

В итоге часть дубайских компаний перенаправила поставки в Гонконг, который исторически является крупнейшим каналом для золота, поступающего в Китай. Пекин сохраняет тесные связи с Москвой и готов наращивать торговлю с Россией.