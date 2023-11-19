США начнут снимать санкции с Венесуэлы

Венесуэла договорилась с США о начале снятия санкций с южноамериканской страны, сообщил РИА Новости глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто. По его словам, Каракас также настоял на сохранении избирательных гарантий при проведении выборов.

© news.ru

Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому, — заявил министр иностранных дел Венесуэлы.

Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией в Барбадосе 17 октября. Стороны подписали частичные соглашения о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов республики за рубежом.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что республика сделала первый шаг в направлении отмены всех санкций, введенных против нее. По его словам, 84% жителей страны в той или иной форме требуют отмены санкций.