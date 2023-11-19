В Венесуэле высказались по нефтяному эмбарго против Израиля

Венесуэла заявила о готовности поддержать любые меры ОПЕК, направленные на урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

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По словам министра, Каракас пока не видел никаких обсуждений по теме нефтяного эмбарго в отношении Израиля, однако поддержит любую меру ОПЕК, направленную на налаживание диалога между конфликтующими сторонами.

Хиль Пинто также назвал происходящее в Палестине «преступлением» и нарушением международных гуманитарных соглашений. По его словам, Израиль фактически занимается геноцидом палестинского народа.