МИД РФ: вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым

Вопрос создания единой валюты стран БРИКС остается открытым, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

МИД РФ: вопрос создания единой валюты БРИКС остается открытым
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По его словам, национальные валюты во всех взаиморасчетах участников БРИКС между собой имеют все более широкое хождение - в некоторых случаях до 80% товарооборота.

Дипломат отметил, что есть сторонники продвижения единой валюте БРИКС - единому платежному средству для всех государств.

Ранее Тегеран одобрил идею создания между странами БРИКС единой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».