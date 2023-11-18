Почти вся российская нефть в октябре продавалась по цене выше $60 за баррель

Потолок цен на российскую нефть, введенный Западом, не работает. Об этом пишет Spiegel.

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По данным издания, в октябре 99% российской нефти продавалось по цене выше $60 за баррель.

«Даже через Балтийское море российская нефть перевозилась по ценам не ниже $60 за баррель. И это учитывая, что там традиционно используются танкеры, которые застрахованы на Западе», — отмечает Spiegel.

В материале приведен график, согласно которому в октябре 62% российской нефти поставлялось через балтийские порты по цене $75-80, причем эта доля по сравнению с сентябрем выросла более чем в семь раз. Еще 15% сырья из Москвы продавалось по $65-70 за баррель (месяцем ранее — 16%), 12% — по $80-85. Эта доля выросла на 4 процентных пункта за месяц. В то же время поставки российской нефти по цене $70-75 снизились. Их доля уменьшилась на 3 процентных пункта до 10%.

Экономист KSE Бенджамин Хильгеншток отметил, что у западных стран остается все меньше рычагов влияния на Москву. Он допустил, что Россия для перевозок нефти морским путем создала свой «теневой флот», который не поддается контролю Запада.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, согласованный странами Евросоюза и G7, начал действовать 5 декабря 2022 года. При поставках российской сырой нефти в третьи страны разрешается использовать западное страхование и финансирование, только если грузы продаются по цене в $60 за баррель или ниже. С 5 февраля ограничения введены для нефтепродуктов из РФ.