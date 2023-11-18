Какой курс доллара сейчас в РФ: что ждать до конца года, мнение экспертов

Банк России на 18–20 ноября установил официальный курс доллара на уровне 89,1237 рубля, что на 18 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 18 копеек, до 96,7692 рубля. Что будет с российской валютой в ближайшее время?

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Будет ли дальше укрепляться рубль, какой прогноз до конца 2023 года

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, российская валюта в перспективе может укрепляться на протяжении ближайших шести месяцев.

«Когда пройдет волна распродаж маржинальных позиций, то есть у тех участников рынка, кто покупал валюту в спекулятивных целях значительно выше текущих и еще в кредит, то доллар может и стабилизироваться. Скорее всего, в ноябре мы еще увидим пусть и краткосрочный, но возврат к 90 рублям. Но негативные факторы против инвалют и одновременно позитивные для рубля будут действовать еще как минимум полгода», — заявил специалист в беседе с РБК.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что во второй половине ноября в пользу рубля сыграет приближающаяся дата налоговых платежей и продажи выручки экспортеров.

«Мы полагаем, что курс доллара ненадолго задержится ниже отметки 90 рублей и к концу года будет на более высоком уровне. Однако до конца ноября рубль, по всей видимости, сохранит силу, поскольку поддержкой выступит очередной налоговый период: 28 ноября уплачивается единый налоговый платеж, в который входит октябрьский нефтяной НДПИ, размер которого может превысить 1 трлн рублей», — объяснил эксперт.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич в комментарии «Свободной Прессе» заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, рост продаж валютной выручки со стороны экспортеров, а также цены на нефть позволили российской валюте достаточно хорошо укрепиться. Однако цены на марку Brent недавно опустились в диапазон $75–80 за баррель, что может негативно сказаться на курсе рубля.

«На наш взгляд, в сложившихся условиях пара доллар/рубль до конца года может удержать позиции в коридоре 85–90 рублей. Текущая ситуация в ценах на нефть сдержит дальнейшее восстановление рубля, однако давления со стороны данного фактора не хватит, чтобы привести к развороту и переходу рубля к ослаблению. При этом в ближайшие недели, на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, доллар может отступить в середину этого диапазона с последующим восстановлением к концу декабря к его верхней границе», — резюмировал аналитик.

Почему нефть подешевела, а рубль укрепился

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил, что сейчас на рубль положительно действует продажа валютной выручки экспортерами, а не цены на нефть.

«Мы видели курс и по 30 рублей за доллар при такой цене на нефть. И это был доллар, который по покупательной способности своей был вдвое выше нынешнего. Поэтому, надо сказать, ничего удивительного не происходит. Укрепление рубля происходит на фоне продажи валютной выручки компаниями-экспортерами», — объяснил он в разговоре с aif.ru.

По словам Колташова, цена на нефть взлетела из-за кризиса на Ближнем Востоке, но из-за отсутствия какой-либо реакции на действия Израиля со стороны других арабских стран стоимость сырья снижается.